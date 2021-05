Robben chiama l’Olanda a 37 anni | «Giocherei agli Europei»

(Di lunedì 10 maggio 2021) Arjen, fuoriclasse del Groningen, sogna di vestire la ma delai prossimi: le sue dichiarazioni Arjennon smette mai di stupire. Al termine del match contro l’Emmen, il fuoriclasse olandese non ha trattenuto le lacrime. E all’età di 37, dopo il Groningen sogna di vestire ancora la ma della Nazionale durante EURO 2020. Le sue dichiarazioni ai microfoni di ESPN. «Ho fatto tanta strada, questo è quello che volevo. Voglio aiutare il club e voglio giocare a calcio. Se posso e ci riesco, sono molto felice. È stata dura e difficile, ma ho continuato a lottare. La ricompensa doveva arrivare prima o poi. Mi sono divertito come un bambino ed era importante anche per la squadra. Se misse ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Robben chiama

Calcio News 24

Arjennon finisce mai di stupire e di giocare. Il 'tulipano d'oro', oggi in forza al Groningen, aveva lasciato il calcio, ma non è riuscito a resistere al richiamo del campo. Ieriè stato impiegato per 13' nella sconfitta casalinga del suo Groningen contro l'Heerenveen (2 - 0). La notizia del ritorno su un campo dell'Eredivisie da parte del'ex asso di Real Madrid e ...penserà a portare in salvo la refurtiva. Il ciclo è finito. E tu continui a correre. Sei ... E se sifede ci sarà pure un perché.Arjen Robben, fuoriclasse del Groningen, sogna di vestire la maglia dell’Olanda ai prossimi Europei: le sue dichiarazioni Arjen Robben non smette mai di stupire. Al termine del match contro l’Emmen, i ...Non giocava titolare dal 13 settembre scorso e si pensava che non sarebbe più tornato in campo. Invece, la stella di Arjen Robben brilla ancora: il fantasista olandese ha giocato dal 1' nel match cont ...