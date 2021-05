Road to Tokyo 2020, Lodadio: “Spalla guarita, punterò al risultato massimo” (VIDEO) (Di lunedì 10 maggio 2021) Il 24 marzo 2020, giorno del suo ventottesimo compleanno, Marco Lodadio ricevette come regalo tutt’altro che gradito l’annuncio del rinvio dell’Olimpiade di Tokyo. Incassato il colpo, l’atleta della nazionale italiana di ginnastica artistica, membro del gruppo sportivo dell’Aeronautica Militare, decise di sottoporsi ad un intervento chirurgico in artroscopia alla Spalla destra. Tra gli allenamenti per tornare in piena forma e i cinque cerchi nel mirino, Lodadio si racconta in esclusiva ai microfoni di Sportface.it: “La preparazione procede bene. La Spalla è quasi definitivamente a posto, mi sto allenando duramente e sono molto fiducioso. In questo periodo ho imparato la virtù della resilienza: mi sono rimesso in discussione per farmi trovare pronto ai cambiamenti. E i cambiamenti, in ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) Il 24 marzo, giorno del suo ventottesimo compleanno, Marcoricevette come regalo tutt’altro che gradito l’annuncio del rinvio dell’Olimpiade di. Incassato il colpo, l’atleta della nazionale italiana di ginnastica artistica, membro del gruppo sportivo dell’Aeronautica Militare, decise di sottoporsi ad un intervento chirurgico in artroscopia alladestra. Tra gli allenamenti per tornare in piena forma e i cinque cerchi nel mirino,si racconta in esclusiva ai microfoni di Sportface.it: “La preparazione procede bene. Laè quasi definitivamente a posto, mi sto allenando duramente e sono molto fiducioso. In questo periodo ho imparato la virtù della resilienza: mi sono rimesso in discussione per farmi trovare pronto ai cambiamenti. E i cambiamenti, in ...

