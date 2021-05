Rivoluzione Coppa Italia, Ghirelli: “Decisione appresa da un freddo comunicato stampa. Chiederemo di aprire un tavolo di discussione” (Di lunedì 10 maggio 2021) Al termine del Direttivo della Lega Pro Francesco Ghirelli, presidente della terza serie Italiana, è tornato a parlare del nuovo format della nuova Coppa Italia, il quale ha escluso le formazioni della Serie C: “Abbiamo appreso le decisioni dell’Assemblea della Lega Serie A da un freddo comunicato stampa. Non condivido questa modalità di comunicazione, a strappo, io privilegio piuttosto una logica di sistema che in questo caso è del tutto venuta a mancare. Chiederemo di aprire un tavolo di discussione”. Foto: sito Lega Pro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 10 maggio 2021) Al termine del Direttivo della Lega Pro Francesco, presidente della terza seriena, è tornato a parlare del nuovo format della nuova, il quale ha escluso le formazioni della Serie C: “Abbiamo appreso le decisioni dell’Assemblea della Lega Serie A da un. Non condivido questa modalità di comunicazione, a strappo, io privilegio piuttosto una logica di sistema che in questo caso è del tutto venuta a mancare.diundi”. Foto: sito Lega Pro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

