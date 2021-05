Rivoluzione Ascanio Sforza | dalla sera al mattino diventa una Ztl per i pedoni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rivoluzione Ascanio

leggo.it

... delimitata daSforza, viale Gorizia, viale Tibaldi (escluso), via Castelbarco e via Col di ... Scoppia la polemica, perché laviabilistica non convince tutti. Il Municipio 5, dal ...Suo fratello era il cardinaleColonna che in Venezia era il priore dell'Ordine dei ... luogo sicuramente più deputato di altri a cambiamenti repentini e sulla scia di unamoderata, ...Simona RomanòSi allarga l'isola pedonale dei Navigli con lo stop serale alle auto di via Ascanio Sforza. Uno stop definitivo e non più solo estivo lungo la strada della movida che costeggia ...Si allarga l’isola pedonale dei Navigli con lo stop serale alle auto di via Ascanio Sforza. Uno stop definitivo e non più solo estivo lungo la strada della movida che costeggia ...