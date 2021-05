Rivolta contro i Golden Globes | Scarlett Johansson | “Razzisti e sessisti”

(Di lunedì 10 maggio 2021) L’attricesi è unita alle critiche verso i. Gli organizzatori delGlobe, ovvero i rappresentanti dell’Hollywood Foreign Press Association (HFPA), sono stati accusati di mancanza di pluralismo nella composizione della ‘giuria’ e di funzionamento piuttosto oscuro. All’inizio di questa settimana l’organismo ha votato una riforma per ampliare i suoi membri. Ma la signoraè tra le star e le figure del settore che invocano una riforma ben più radicale. IGlobe, premi cinematografici considerati secondi solo agli Oscar in termini di prestigio, sono stati accusati di pratiche discriminatorie e di comportamenti eticamente discutibili, come l’accettazione di regali dalle produzioni cinematografiche da parte dei membri ...

Scarlett Johansson si unisce al coro contro la Hollywood Foreign Press Association (Hpfa), e con una dichiarazione pubblica invita l'industria del cinema a "fare un passo indietro" dall'organizzazione ...