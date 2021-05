Ritorno alla normalità, parte la campagna abbonamenti del Chelsea per la stagione 2021/2022 (Di lunedì 10 maggio 2021) Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Chelsea ha fatto partire la campagna abbonamenti per la prossima stagione, un piccolo Ritorno alla normalità e la conferma che il prossimo anno i tifosi dovrebbero tornare allo stadio anche se non si sa la quantità che sarà permessa. Nello specifico, il club inglese ha dato via alla fase di rinnovo degli abbonamenti che i tifosi avevano nella stagione scorsa, ovvero quella 2019/2020 con l’omaggio delle partite saltate da quando sono stati chiusi gli stadi. Season ticket holders may now renew their season ticket for the 2021/22 campaign. — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 10, 2021 Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 10 maggio 2021) Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, ilha fatto partire laper la prossima, un piccoloe la conferma che il prossimo anno i tifosi dovrebbero tornare allo stadio anche se non si sa la quantità che sarà permessa. Nello specifico, il club inglese ha dato viafase di rinnovo degliche i tifosi avevano nellascorsa, ovvero quella 2019/2020 con l’omaggio delle partite saltate da quando sono stati chiusi gli stadi. Season ticket holders may now renew their season ticket for the/22 campaign. —FC (@FC) May 10,Foto: Twitter ...

Advertising

myrtamerlino : Aggredita con spintoni e calci per una partita di #calcio. Siamo arrivati ad un punto di non ritorno. Bisogna indi… - riotta : L'esito delle elezioni in #Scotland avvicina, non allontana, lo showdown con @BorisJohnson sull'indipendenza e il r… - matteosalvinimi : #Salvini: la settimana prossima la Lega chiederà in Consiglio dei ministri il ritorno alla vita, al lavoro e alla l… - NELLY822 : RT @jazz_life_love: @Rebeka80721106 @GuernseyJuliet @AlessandraCicc6 @BrindusaB1 @gherbitz @dadagioia @NadiaZanelli4 @CleliaMussari @giglio… - albemutti : la situazione senza ritorno in cui versa la #giustizia italiana si intuisce già dalla quantità di documenti cartace… -