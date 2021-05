Ritorno a Roma (Di lunedì 10 maggio 2021) Alme Sol, curru nitido diem qui / promis et celas aliusque et idem / nasceris, possis nihil urbe Roma / visere maius. Quintus Horatius Flaccus “Carmen Saeculare” Sole fecondo che dischiudi e celi / il giorno col tuo fulgido carro e nasci / usuale sempre e sempre nuovo, nulla mai / tu possa vedere più grande di Roma. Orazio, “Il carme secolare” (traduzione di Luca Canali) Ancora una volta nella sua bimillenaria storia, un sole nutriente torna a illuminare l’urbe eterna. Sarà per il mezzo miliardo di euro destinato a lucidare le bellezze antiche della città? No, sono quattrini importanti, ma tutto sommato si tratta di bruscolini. Allora sarà per José Mourinho, lo Special One per una Special Roma AC? Quisquilie, pinzillacchere anche se gli americani spendono milioni e milioni di dollaroni e i tifosi cantano di nuovo “daje lupi so’ ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 10 maggio 2021) Alme Sol, curru nitido diem qui / promis et celas aliusque et idem / nasceris, possis nihil urbe/ visere maius. Quintus Horatius Flaccus “Carmen Saeculare” Sole fecondo che dischiudi e celi / il giorno col tuo fulgido carro e nasci / usuale sempre e sempre nuovo, nulla mai / tu possa vedere più grande di. Orazio, “Il carme secolare” (traduzione di Luca Canali) Ancora una volta nella sua bimillenaria storia, un sole nutriente torna a illuminare l’urbe eterna. Sarà per il mezzo miliardo di euro destinato a lucidare le bellezze antiche della città? No, sono quattrini importanti, ma tutto sommato si tratta di bruscolini. Allora sarà per José Mourinho, lo Special One per una SpecialAC? Quisquilie, pinzillacchere anche se gli americani spendono milioni e milioni di dollaroni e i tifosi cantano di nuovo “daje lupi so’ ...

