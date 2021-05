Rinoceronte bianco dalla Svizzera al bio parco di Torino

Advertising

RosannaMarani : Sorpresa alla dogana di Como: nel container c'è il rinoceronte bianco 'Rami' - romi_andrio : RT @rep_milano: Sorpresa alla dogana di Como: nel container c'è il rinoceronte bianco 'Rami' - zazoomblog : Rami il rinoceronte bianco nato in cattività vivrà nel bioparco - #rinoceronte #bianco #cattività #vivrà - rep_milano : Sorpresa alla dogana di Como: nel container c'è il rinoceronte bianco 'Rami' - Giorno_Como : Rami, il rinoceronte bianco nato in cattività, vivrà nel bioparco -

Ultime Notizie dalla rete : Rinoceronte bianco

Singolare operazione di sdoganamento presso la Sezione Operativa Territoriale di Ponte Chiasso. L'importazione ha riguardato un esemplare maschio dimeridionale, specie Ceratotherium simum simum, del peso di 1.236 chili, donato dallo zoo di Zurigo al bioparco Zoom di Torino. L'animale è un esemplare di quattro anni, nato in ...Como, 9 maggio 2021 " Era nato in cattività in uno zoo di Tel Aviv, ora vivrà del bioparco Zoom di Torino , dopo essere passato da Zurigo. L'animale, undi quattro anni di età, è stato sdoganato alla Dogana di Ponte Chiasso , dove ha ottenuto il via libera per la sua destinazione finale: un vero e proprio parco zoologico, che ospita ...Singolare operazione di sdoganamento presso la Sezione Operativa Territoriale di Ponte Chiasso. L'importazione ha riguardato un esemplare maschio di rinoceronte bianco meridionale, specie Ceratotheriu ...Como, 9 maggio 2021 – Era nato in cattività in uno zoo di Tel Aviv, ora vivrà del bioparco Zoom di Torino, dopo essere passato da Zurigo. L’animale, un rinoceronte bianco di quattro anni di età, è sta ...