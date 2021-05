Riforma Giustizia, Palamara: 'Consapevole di aver contribuito - mio malgrado - a immagine negativa dei magistrati' (Di lunedì 10 maggio 2021) L'ex magistrato e presidente dell'Anm oggi a Coffee Break: 'per questo voglio ora spiegare 'come ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 10 maggio 2021) L'ex magistrato e presidente dell'Anm oggi a Coffee Break: 'per questo voglio ora spiegare 'come ...

Advertising

Linkiesta : La ministra Cartabia apre il cantiere della giustizia - matteosalvinimi : #Salvini: Questo Parlamento con Pd e 5Stelle non farà mai una riforma della giustizia. Per questo stiamo organizzan… - BentivogliMarco : i referendum per su cui sta lavorando il @PartitoRadicale di @opusturco mi sembrano un bel terreno di iniziativa pe… - RistagnoAnna : RT @Linkiesta: La ministra Cartabia apre il cantiere della giustizia - NicolaCavalier2 : RT @Enrico__Costa: Oggi incontreremo la Ministra Cartabia e capiremo le sue proposte sulla riforma della giustizia. Non accetteremo accordi… -