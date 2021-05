Riforma della Giustizia, Cartabia: "Sulla durata dei processi il Governo si gioca il Recovery" (Di lunedì 10 maggio 2021) "Chi si sottrae al cambiamento si assumerà la responsabilità" avverte la Guardasigilli, "Riforma fondamentale anche per le nuove generazioni" Leggi su rainews (Di lunedì 10 maggio 2021) "Chi si sottrae al cambiamento si assumerà la responsabilità" avverte la Guardasigilli, "fondamentale anche per le nuove generazioni"

Advertising

Linkiesta : La ministra Cartabia apre il cantiere della giustizia - Mov5Stelle : Dopo aver dimenticato dove sono finiti i 49 milioni di euro adesso anche sulla Rai Salvini dimostra di non avere bu… - CarloCalenda : Cari partiti e leader politici indignati per il “sistema Rai” (che non è stato portato da Babbo Natale), misuriamo… - bizcommunityit : Marta Cartabia, riforma della giustizia: prescrizione-Bonafede, il nodo che spacca la maggioranza - ottosette56 : RT @Valori_it: Con i fondi europei in arrivo diventa fondamentale un’organizzazione dei servizi di welfare adeguati ai bisogni della collet… -