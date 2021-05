Ricordate la figlia di Antonella Clerici? Oggi Maelle è cresciuta ed è bellissima (Di lunedì 10 maggio 2021) Ricordate la figlia di Antonella Clerici? Oggi Maelle ha 12 anni, ha i capelli ricci come la mamma ed è assolutamente bellissima. La bambina che vedete nella foto è la piccola Maelle, la figlia di Antonella Clerici che Oggi è cresciuta mantenendo lo stesso sorriso e la voglia di vivere. Maelle è nata il 21 L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 10 maggio 2021)ladiha 12 anni, ha i capelli ricci come la mamma ed è assolutamente. La bambina che vedete nella foto è la piccola, ladichemantenendo lo stesso sorriso e la voglia di vivere.è nata il 21 L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

pistoligno_gol : Vi ricordate mia figlia con la storia delle Vans?Beh,da quel giorno non si è più fermata...???? - Esquivel__Rulez : RT @_happinessmnicx: Mazaresi stasera vi voglio tutti presenti alla fiaccolata. Dovete urlare forte per la verità e per la giustizia. Denis… - VerreLuciano : >>> IL BUON DIO HA FATTO IL MIRACOLO <<< RICORDATE LA STORIA DELLA FIGLIA 'RIFIUTATA' DALLA MADRE BIOLOGICA IL G… - lacoressa : RT @_happinessmnicx: Mazaresi stasera vi voglio tutti presenti alla fiaccolata. Dovete urlare forte per la verità e per la giustizia. Denis… - _happinessmnicx : Mazaresi stasera vi voglio tutti presenti alla fiaccolata. Dovete urlare forte per la verità e per la giustizia. De… -