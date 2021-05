Richiamo garantito per 134mila liguri | ma cambia l’agenda e la scelta dei vaccini

Advertising

lucavisinelli : @Carlo28845190 @sole24ore il richiamo a 3 mesi è garantito. se ce ne sarà bisogno di un altro a fine anno sarà con un vaccino a mRNA - IlSalva89 : TOTS GARANTITO NEI CODICI! Market watch pre Richiamo WL... !telegram !sub !prime - IlSalva89 : TOTS GARANTITO NEI CODICI! Market watch pre Richiamo WL... !telegram !sub !prime -

Ultime Notizie dalla rete : Richiamo garantito

Il Secolo XIX

Saràl'appuntamento per la seconda dose nello stesso hub vaccinale e nello stesso orario con un posticipo di 14 giorni. Tutti cittadini interessati verranno avvisati tramite sms". Lo ha ...58/1998, rende note le seguenti informazioni in merito al giudizio con rilievi e aldi ...9 dicembre 2020 (rispetto alla scadenza originariamente prevista per il giorno 31.12.2020) e...Come da raccomandazione del Comitato Tecnico Scientifico e della struttura commissariale per l’emergenza covid19, anche nella Regione Lazio, a partire da lunedì 17 maggio i richiami del vaccino Pfizer ...TRIESTE. Anticipare la seconda dose del vaccino, o in alcuni casi posticiparla, per poter andare in ferie: si contano già a decine, in particolare a Trieste e più in generale nel territorio dell’Azien ...