Riccardo Pozzoli: chi è l’ex di Chiara Ferragni? Età, lite Fedez, moglie, lavoro, Instagram (Di martedì 11 maggio 2021) Riccardo Pozzoli è uno dei più talentuosi giovani imprenditori italiani, conosciuto ai più per essere ex fidanzato ed ex socio di Chiara Ferragni. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo conto: l’età, la moglie Gabrielle Caunesil, gli esordi di The Blonde Salad, il lavoro attuale e gli attuali rapporti con la royal family italiana dei... Leggi su donnapop (Di martedì 11 maggio 2021)è uno dei più talentuosi giovani imprenditori italiani, conosciuto ai più per essere ex fidanzato ed ex socio di. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo conto: l’età, laGabrielle Caunesil, gli esordi di The Blonde Salad, ilattuale e gli attuali rapporti con la royal family italiana dei...

Advertising

infoitcultura : Chiara Ferragni, l’ex Riccardo Pozzoli diventerà papà: l’annuncio - aidnvanesa : @jakemvlone gabrielle caunesil e riccardo pozzoli - Cosmopolitan_IT : Il premio Miglior Post per la Festa della Mamma @RiccardoPozzoli #GabrielleCaunesil - eleonoriva : Chi è stato così scemo da regalare due body per neonato come presente di matrimonio a Gabrielle Caunesil e Riccardo… - DonnaGlamour : Gabrielle Caunesil: tutto sulla moglie di Riccardo Pozzoli -