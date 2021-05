Ricavi e costi | quanto pesa il flop dell’obiettivo Champions

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 10 maggio 2021)vale la qualificazione inLeague per un club che la stagione precedente ha giocato in Europa League o – addirittura – nessuna competizione europea? E“costa” a un club abituato allarimanere fuori dal torneo europeo per club per eccellenza? Domande lecite a tre giornate dal termine della Serie A 2020/21, L'articolo