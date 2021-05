Riaperture, coprifuoco, quarantena: cosa sta valutando il governo Draghi (Di lunedì 10 maggio 2021) Entro qualche giorno le regole entrate in vigore lo scorso 26 aprile sulle Riaperture dovrebbero essere modificate. Dal coprifuoco alle altre misure, il governo Draghi discuterà di come affrontare la ripartenza “in sicurezza”. Fondamentale per far girare l’economia, soprattutto in questi mesi estivi, sarà convincere i turisti stranieri a visitare il nostro territorio. Ma non solo: la data chiave è quella del 14 maggio. Vediamo perché. Riaperture, il tema del coprifuoco rimane un nodo difficile da sciogliere Il monitoraggio in arrivo il prossimo venerdì, quindi il 14 maggio, sarà decisivo per definire il calendario delle Riaperture in Italia. Se dovesse confermare la costante discesa della curva epidemiologica, allora già dal giorno successivo dovrebbe cadere l’obbligo ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 10 maggio 2021) Entro qualche giorno le regole entrate in vigore lo scorso 26 aprile sulledovrebbero essere modificate. Dalalle altre misure, ildiscuterà di come affrontare la ripartenza “in sicurezza”. Fondamentale per far girare l’economia, soprattutto in questi mesi estivi, sarà convincere i turisti stranieri a visitare il nostro territorio. Ma non solo: la data chiave è quella del 14 maggio. Vediamo perché., il tema delrimane un nodo difficile da sciogliere Il monitoraggio in arrivo il prossimo venerdì, quindi il 14 maggio, sarà decisivo per definire il calendario dellein Italia. Se dovesse confermare la costante discesa della curva epidemiologica, allora già dal giorno successivo dovrebbe cadere l’obbligo ...

