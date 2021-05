Riaperture anticipate e coprifuoco posticipato | le novità in arrivo

(Di lunedì 10 maggio 2021) Covid in Italia:, lein. Tutto quello che bisogna sapere. Si avvicina la verifica di metà mese sulle misure di contenimento dell’epidemia di Covid in Italia e il governo Draghi potrebbe rivedere il, come annunciato, ma anche anticipare alcunepreviste dall’ultimo decreto legge Covid. La misura L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

CentrumReport : Nuova edizione del #Václav! - Covid e vaccini, dati incoraggianti e riaperture - Interferenze sugli atenei in… - PMI_it : Allentamenti Covid e coprifuoco da metà maggio: Coprifuoco ridotto o abolito e riaperture anticipate: entro fine se… - StaseraItalia : A #StaseraItalia Weekend, il giornalista @Tommasolabate commenta le ultime notizie sulle possibili riaperture antic… - infoitinterno : Da metà maggio coprifuoco a mezzanotte, via da giugno. L’ipotesi sulle riaperture anticipate, Sileri spinge: «A cen… - IrvinsWelsh : Poi tutti a piangere a settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture anticipate

Mixer Planet

Crisanti parla di "corsa tra la vaccinazione e il virus", mentre sulleche il governo ha fatto scattare dal 26 aprile: "È ancora troppo presto per valutare gli effetti" sull'andamento dell'...Crisanti: "Morti in calo grazie a vaccini"/ "? Rischio inutile" UE STOPPA IL CONTRATTO DI ASTRAZENECA Dopo settimane di rumors e semi - annunci , arriva oggi la conferma netta ...Tutto quello che bisogna sapere sulle nuove misure per le riaperture anticipate e il coprifuoco posticipato: le novità in arrivo ...Resta il coprifuoco , anche se sarà posticipato molto probabilmente alle 23 ; il settore del wedding ripartirà a metà giugno mentre i centri commerciali ...