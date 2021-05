Returnal, l'esclusiva PS5 debutta in cima alla classifica di vendite italiana battendo FIFA 21 (Di lunedì 10 maggio 2021) IIDEA, l'Associazione di categoria dell'industria dei videogiochi, come ogni settimana pubblica la classifica dei videogiochi più venduti in Italia: i risultati, naturalmente, sono sempre molto interessanti. I titoli più venduti nella settimana di riferimento (in questo caso quella che va dal 26 aprile al 2 maggio) sono come di consueto divisi tra classifica generale, console e PC, unendo i dati retail fisico con quelli del digital delivery. Il titolo in cima a questa classifica, sia per quanto riguarda quella console che quella generale, è Returnal, il nuovo gioco di Housemarque che ha debuttato il 30 aprile. In seconda posizione invece troviamo l'insormontabile FIFA 21, mentre in terza posizione è presente Pokémon Snap, altra new entry dato che è stato reso ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 10 maggio 2021) IIDEA, l'Associazione di categoria dell'industria dei videogiochi, come ogni settimana pubblica ladei videogiochi più venduti in Italia: i risultati, naturalmente, sono sempre molto interessanti. I titoli più venduti nella settimana di riferimento (in questo caso quella che va dal 26 aprile al 2 maggio) sono come di consueto divisi tragenerale, console e PC, unendo i dati retail fisico con quelli del digital delivery. Il titolo ina questa, sia per quanto riguarda quella console che quella generale, è, il nuovo gioco di Housemarque che hato il 30 aprile. In seconda posizione invece troviamo l'insormontabile21, mentre in terza posizione è presente Pokémon Snap, altra new entry dato che è stato reso ...

Advertising

misteruplay2016 : Returnal, l’esclusiva PS5 debutta in cima alla classifica di vendita italiana battendo FIFA 21 - Eurogamer_it : #Returnal, l'esclusiva #PS5 in cima alla classifica di vendita italiana. - xtremehardware : Returnal rappresenta una gradita novità all'interno del panorama PlayStation. Hosuemarque arriva in esclusiva su PS… - xtremehardware : Returnal rappresenta una gradita novità all'interno del panorama PlayStation. Hosuemarque arriva in esclusiva su PS… - xtremehardware : Returnal rappresenta una gradita novità all'interno del panorama PlayStation. Hosuemarque arriva in esclusiva su PS… -