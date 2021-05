Repubblica sul caso Mazzoleni: “La denuncia di Vigorito merita un’inchiesta federale” (Di lunedì 10 maggio 2021) Le colonne di Repubblica, redatte dal collega Antonio Corbo, incentrano il focus sul caso di Paolo Silvio Mazzoleni, protagonista, nell’ultima giornata, di un episodio molto discusso al VAR nella sfida Benevento-Cagliari. Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, si è scagliato contro l’ex fischietto di Bergamo ai microfoni di Sky ed all’indomani, ci si chiede se, le sue proteste siano del tutto infondate o meno. La denuncia infatti si basa su tesi fatte da più di una coincidenza ed il suo “Se si vuole uccidere una squadra del Sud si manda Mazzoleni” riecheggia ancora negli studi. “La denuncia di Vigorito merita un’inchiesta federale: l’obiettivo è punirlo o si tenterà anche di capire se ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 10 maggio 2021) Le colonne di, redatte dal collega Antonio Corbo, incentrano il focus suldi Paolo Silvio, protagonista, nell’ultima giornata, di un episodio molto discusso al VAR nella sfida Benevento-Cagliari. Il presidente del Benevento, Oreste, si è scagliato contro l’ex fischietto di Bergamo ai microfoni di Sky ed all’indomani, ci si chiede se, le sue proteste siano del tutto infondate o meno. Lainfatti si basa su tesi fatte da più di una coincidenza ed il suo “Se si vuole uccidere una squadra del Sud si manda” riecheggia ancora negli studi. “Ladi: l’obiettivo è punirlo o si tenterà anche di capire se ...

