Report, giornalisti spiati dalla Cina? Ranucci: «Migliaia di telecamere piazzate nei posti più strategici» (Di lunedì 10 maggio 2021) «La politica si preoccupa di un'insegnante che riprende con un telefonino, e non delle centinaia di migliaia di telecamere cinesi piazzate nei posti più strategici del Paese». Sigfrido Ranucci sintetizza così all'Adnkronos il fulcro dell'inchiesta che Report propone, dopo aver scoperto «qualcosa che dovrebbe preoccupare e inquietare tutti». Report, l'inchiesta "L'occhio del Dragone" Proprio in Rai, Report ha condotto un esperimento. «Abbiamo simulato un attacco informatico man in the middle sul sistema di videosorveglianza. Scoprendo che le telecamere della Hikvision (gigante cinese delle Cctv a maggioranza statale) aprivano comunicazioni con IP cinesi. E avevano memorie aggiuntive accessibili con codice del ...

