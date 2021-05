Renzi, video autogrill: stasera ex premier a Report (Di lunedì 10 maggio 2021) (Adnkronos) - Un accordo che ha preso il via sui social network porterà Matteo Renzi a intervenire in diretta nella puntata di questa sera di 'Report' per parlare del video sul suo incontro con Marco Mancini in un autogrill di Fiano Romano. "Sono a disposizione - ha scritto stamattina Renzi su Twitter - per intervenire stasera in diretta a Report e commentare i servizi sapientemente tagliati dalla redazione. Sono certo che Ranucci mi chiamerà sicuramente. Ci metto la faccia e chiedo par condicio rispetto a chi mi accusa con voce camuffata". A stretto giro è comparsa sull'account Twitter della trasmissione anche la risposta di Sigfrido Ranucci: "Ho accolto con piacere la disponibilità del senatore Renzi a partecipare alla nostra trasmissione. Ho ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) (Adnkronos) - Un accordo che ha preso il via sui social network porterà Matteoa intervenire in diretta nella puntata di questa sera di '' per parlare delsul suo incontro con Marco Mancini in undi Fiano Romano. "Sono a disposizione - ha scritto stamattinasu Twitter - per intervenirein diretta ae commentare i servizi sapientemente tagliati dalla redazione. Sono certo che Ranucci mi chiamerà sicuramente. Ci metto la faccia e chiedo par condicio rispetto a chi mi accusa con voce camuffata". A stretto giro è comparsa sull'account Twitter della trasmissione anche la risposta di Sigfrido Ranucci: "Ho accolto con piacere la disponibilità del senatorea partecipare alla nostra trasmissione. Ho ...

