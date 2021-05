Regole per viaggi in Europa, stop alla quarantena al rientro in Italia: ecco da quando e come funziona (Di lunedì 10 maggio 2021) stop alla quarantena per chi rientra in Italia. E’ questa la novità che potrebbe riguardare il settore dei viaggi e del turismo dal prossimo 15 maggio. Il Governo sembra orientato ad apportare le modifiche per ciò che riguarda i viaggiatori provenienti dall’Unione Europea, Regno Unito e Israele. Il provvedimento andrebbe così a sostituire quanto previsto fino ad oggi. Leggi anche: Green Pass per viaggi, concerti ed eventi: come richiederlo, quanto dura e quando serve Regole per viaggi in Europa, stop alla quarantena al rientro in Italia, cosa servirà Il modello da applicare, sempre stando alle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 maggio 2021)per chi rientra in. E’ questa la novità che potrebbe riguardare il settore deie del turismo dal prossimo 15 maggio. Il Governo sembra orientato ad apportare le modifiche per ciò che riguarda iatori provenienti dall’Unione Europea, Regno Unito e Israele. Il provvedimento andrebbe così a sostituire quanto previsto fino ad oggi. Leggi anche: Green Pass per, concerti ed eventi:richiederlo, quanto dura eserveperinalin, cosa servirà Il modello da applicare, sempre stando alle ...

Advertising

fanpage : Nuovo decreto in arrivo, il coprifuoco slitta alle 24. Tutte le nuove regole e le date da segnare sul calendario… - ShooterHatesYou : Oh no, non vorrete per caso dirmi che l’Italia è un luogo in cui chi segue le regole e tira il carretto per tutti è… - Cucina_Italiana : 10 regole per una colazione perfetta per affrontare i primi caldi ?????? - Zelgadis265 : RT @CalcioFinanza: Gravina: «Juve fuori da Serie A per Superlega? Ci sono regole» - CalcioFinanza : Gravina: «Juve fuori da Serie A per Superlega? Ci sono regole» -