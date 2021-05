Reggio Calabria | terapia molto efficace nella cura dell’infezione da Covid-19

(Di lunedì 10 maggio 2021) Studiato dai medici del Gom un tassello importantelotta contro il Coronavirus Unaaerosol, con un farmaco antagonista dell’adenosina, ha dato risultati positivi in poco tempo su quattordici pazienti, il commissario Fantozzi ha inoltrato all’Aifa la richiesta di brevetto“ Vituperata, bistrattata da anni, la sanità calabrese al tempo del Coronavirus reagisce e, con uno scatto di reni o meglio di intelligenza, potrebbe aver trovato un “tassello fondamentale”al-19. I protagonisti di quello che potrebbe diventare uno studio medico rivoluzionario sono le eccellenze mediche del Grande ospedale mediterraneo diche, nelle settimane in cui l’epidemia aveva raggiunto la, si sono ritrovati – ...

Reggio Calabria: casi attivi 2.226 (106 in reparto all'Ao di Reggio Calabria; 18 in reparto al P.o di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 2.082 in isolamento domiciliare); casi chiusi 19072 (18.773 ...