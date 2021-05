Reddito emergenza 2021: scadenza prorogata al 31 maggio per fare domanda (Di lunedì 10 maggio 2021) Col Decreto Sostegni sono stati finanziati altri tre mesi del Reddito di emergenza 2021 che copriranno dunque il trimestre marzo-aprile-maggio. C’è tempo fino al 31 maggio 2021 per fare richiesta a patto che si sia in possesso dei requisiti minimi fissati dal Governo. La scadenza iniziale era fissata al 30 aprile ma si è provveduto a una proroga che allunga di un mese le tempistiche. Tutti coloro che rientreranno tra coloro che hanno accesso a questa misura di sostegno, dunque, avranno tutto il mese di maggio per ufficializzare la domanda. La richiesta, come sempre, andrà effettuata attraverso il sito dell’Inps che erogherà poi agli aventi diritto l’importo. Coloro che in passato hanno già usufruito del ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 10 maggio 2021) Col Decreto Sostegni sono stati finanziati altri tre mesi deldiche copriranno dunque il trimestre marzo-aprile-. C’è tempo fino al 31perrichiesta a patto che si sia in possesso dei requisiti minimi fissati dal Governo. Lainiziale era fissata al 30 aprile ma si è provveduto a una proroga che allunga di un mese le tempistiche. Tutti coloro che rientreranno tra coloro che hanno accesso a questa misura di sostegno, dunque, avranno tutto il mese diper ufficializzare la. La richiesta, come sempre, andrà effettuata attraverso il sito dell’Inps che erogherà poi agli aventi diritto l’importo. Coloro che in passato hanno già usufruito del ...

