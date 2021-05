Recovery Plan | così centri per l’impiego e agenzie private possono collaborare per salvare il lavoro

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 10 maggio 2021) Per il, nelconsegnato alla Commissione europea, ci sono 6,6 miliardi di euro. La fetta più grande, 4,4 miliardi, è destinata alle politiche attive, che sono da sempre il tallone d’Achille italiano. L’obiettivo non è tantoposti di, che forse non torneranno più indietro, quanto sostenere l’occupabilità dei lavoratori in transizione e dei disoccupati. Con la previsione, secondo il Documento di economia e finanza, di creare 750mila nuovi occupati. Gli strumenti che il governo ha messo in campo per finanziare le politiche attive sono tre: il Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol), il Piano nazionale nuove competenze e il Fondo nuove competenze (già previsto nel decreto rilancio). In particolare, il Gol punta a garantire un percorso ...