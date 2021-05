Recovery e lavoro: l’Italia vuole creare 750mila nuovi posti (Di lunedì 10 maggio 2021) Nel Recovery Plan dell’Italia consegnato alla Commissione europea sono previsti 6 miliardi di euro per riformare le politiche attive del lavoro. È stato lo stesso premier Mario Draghi a sottolinearlo nel summit europeo di Porto, che si è svolto in Portogallo nei giorni scorsi. L’obiettivo non è tanto salvare posti di lavoro che forse non torneranno più indietro, quanto sostenere l’occupabilità dei lavoratori in transizione e dei disoccupati, spiega Linkiesta. Con la previsione, secondo il Documento di economia e finanza, di creare 750mila nuovi occupati. Centri per l’impiego e riqualificazione Gli strumenti che il governo ha messo in campo per finanziare le politiche attive sono tre. C’è in primo luogo il Programma nazionale per la garanzia di ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 10 maggio 2021) NelPlan delconsegnato alla Commissione europea sono previsti 6 miliardi di euro per riformare le politiche attive del. È stato lo stesso premier Mario Draghi a sottolinearlo nel summit europeo di Porto, che si è svolto in Portogallo nei giorni scorsi. L’obiettivo non è tanto salvarediche forse non torneranno più indietro, quanto sostenere l’occupabilità dei lavoratori in transizione e dei disoccupati, spiega Linkiesta. Con la previsione, secondo il Documento di economia e finanza, dioccupati. Centri per l’impiego e riqualificazione Gli strumenti che il governo ha messo in campo per finanziare le politiche attive sono tre. C’è in primo luogo il Programma nazionale per la garanzia di ...

