Reazione allergica per Antonella Clerici che racconta cosa ha mangiato (Di lunedì 10 maggio 2021) Una puntata senza assaggi oggi per Antonella Clerici ma è tutta colpa della Reazione allergica che ha avuto ieri. Nella cucina di E’ sempre mezzogiorno ricette e confidenze come sempre ed è strano che Antonella Clerici non assaggi polpette, involtini primavera e altro, il motivo è semplice e lo spiega come fa sempre. “Più il tempo passa e più divento allergica a più cose”. cosa è successo questa volta alla conduttrice di E’ sempre mezzogiorno? La breve vacanza a Portofino, la festa della mamma, Antonella ha mangiato crostacei e fragole a breve distanza tra loro, la Reazione l’ha fatta stare male. Ieri non è stata una giornata perfetta per la Clerici ma oggi è come sempre sorridente nel ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 10 maggio 2021) Una puntata senza assaggi oggi perma è tutta colpa dellache ha avuto ieri. Nella cucina di E’ sempre mezzogiorno ricette e confidenze come sempre ed è strano chenon assaggi polpette, involtini primavera e altro, il motivo è semplice e lo spiega come fa sempre. “Più il tempo passa e più diventoa più cose”.è successo questa volta alla conduttrice di E’ sempre mezzogiorno? La breve vacanza a Portofino, la festa della mamma,hacrostacei e fragole a breve distanza tra loro, lal’ha fatta stare male. Ieri non è stata una giornata perfetta per lama oggi è come sempre sorridente nel ...

