Razzo cinese avvistato a Fiumicino: ecco la foto scattata a Palidoro (Di lunedì 10 maggio 2021) Alcuni frammenti del Razzo cinese LongMarch5B in caduta incontrollata – che ha tenuto in apprensione praticamente mezzo mondo (compresa l'Italia) nel weekend appena trascorso – sono stati avvistati e fotografati a Palidoro, frazione del Comune di Fiumicino. Ad immortalare il passaggio dei resti del vettore, poi inabissatosi nell'Oceano Indiano, è stato il gruppo Astrofili di Palidoro. «E' stato difficilissimo riuscire a catturare qualche frammento del Razzo cinese in rientro incontrollato, ma alle 02:35:39 (di ieri, ora locale, ndr) ce l'abbiamo fatta!», si legge in un post sull'Account Facebook dell'Associazione. su Il Corriere della Città.

