Rally | Thierry Neuville e Ott Tanak prolungano i rispettivi contratti con Hyundai

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 maggio 2021) Mentre il mondo delsi prepara a vivere la nuova era dell’ibrido che scatterà nel 2022,si muove per tempo e proseguirà all’insegna della stabilità. In un momento di forti cambiamenti, il team ha deciso di prolungare idei suoi due piloti,e Ott, con un accordo pluriennale. Per il belga, attualmente secondo in classifica generale, si andrà ad allungare un accordo che dura da ben sette anni, mentre l’estone è entrato a far parte del team nel 2020 e quest’anno ha già vinto ildi Finlandia.commenta il suo rinnovo di contratto: “La mia intenzione era quella di continuare l’avventura cone sono molto felice di aver firmato un contratto ...