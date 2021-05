Ragni di Lecco | Della Bordella a fine mandato | Luca Schiera è il nuovo Presidente

(Di lunedì 10 maggio 2021) Cambio in vetta deiGrignetta di. Nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci tenutasi nel corso delsettimana, i maglioni rossi hanno provveduto alle votazioni per il rinnovo ...

Advertising

lecco_notizie : Ragni. Fabio Palma saluta il nuovo presidente Luca Schiera - upclimbing : Novità per I Ragni di Lecco - Arrampicata Alpinism Climbing - lecco_notizie : Montagna. Luca Schiera è il nuovo presidente dei Ragni di Lecco - LeccoNews : RAGNI, LUCA SCHIERA NUOVO PRESIDENTE DEL SODALIZIO. AMMESSI 3 TALENTI LECCHESI | 10/05/2021 - - MOUNTLIVEcom : Luca Schiera nuovo presidente dei Ragni di Lecco -

Ultime Notizie dalla rete : Ragni Lecco

IL GIORNO

Cambio in vetta deidella Grignetta di. Nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci tenutasi nel corso del fine settimana, i maglioni rossi hanno provveduto alle votazioni per il rinnovo della presidenza del ...Il pensiero dell'ex presidente dei Maglioni Rossi 'I giovani devono fare grande alpinismo e immediatamente essere guida del gruppo'- Luca Schiera è il nuovo presidente deidi. Sabato scorso si è svolta l'assemblea in cui è stato rinnovato il consiglio direttivo . Di seguito il pensiero dell'ex presidente Fabio Palma che era alla guida del gruppo proprio ...L’assemblea dei Maglioni Rossi dello scorso sabato 8 maggio ha rinnovato il direttivo del sodalizio e ha sancito l’ammissione di tre nuovi soci: i lecchesi Matteo Motta, Giacomo Mauri e Lorenzo Negri ...Il pensiero dell’ex presidente dei Maglioni Rossi “I giovani devono fare grande alpinismo e immediatamente essere guida del gruppo” LECCO – Luca Schiera è il nuovo presidente dei Ragni di Lecco. Sabat ...