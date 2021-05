Raggi: lungomare Ostia, continuano lavori pista ciclabile (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma – “continuano i nostri lavori di riqualificazione della pista ciclabile sul lungomare di Ostia, nel Municipio X, da piazza Giuliano da Sangallo fino al porto. Chi ama le due ruote puo’ percorrere la ciclabile per fare una bella passeggiata all’aria aperta, soprattutto in vista dell’estate. ” “Oppure per evitare di prendere l’auto nei brevi spostamenti e di evitare cosi’ il traffico. Questa pista e’ stata realizzata dalle precedenti amministrazioni, tagliando il marciapiede, rendendolo piu’ stretto e causando quindi dei disagi ai cittadini.” “Per questo abbiamo gia’ stanziato i fondi per un successivo intervento, da piazza Giuliano da Sangallo a piazza Scipione l’Africano, per la messa a norma e l’allargamento del marciapiede”. E’ quanto scrive in ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma – “i nostridi riqualificazione dellasuldi, nel Municipio X, da piazza Giuliano da Sangallo fino al porto. Chi ama le due ruote puo’ percorrere laper fare una bella passeggiata all’aria aperta, soprattutto in vista dell’estate. ” “Oppure per evitare di prendere l’auto nei brevi spostamenti e di evitare cosi’ il traffico. Questae’ stata realizzata dalle precedenti amministrazioni, tagliando il marciapiede, rendendolo piu’ stretto e causando quindi dei disagi ai cittadini.” “Per questo abbiamo gia’ stanziato i fondi per un successivo intervento, da piazza Giuliano da Sangallo a piazza Scipione l’Africano, per la messa a norma e l’allargamento del marciapiede”. E’ quanto scrive in ...

