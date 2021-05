Ragazze che ce l' hanno fatta e che non si sono lasciate abbattere dal periodo avverso Perché abbiamo bisogno di esempi per ispirare nuove generazioni di imprenditrici

Leggi su iodonna

(Di lunedì 10 maggio 2021) Lanciarsi in una start up di viaggi per free climber poco prima della pandemia non è stata una scelta fortunata. Come quella di investire su un brevetto nel tessile, o in una piattaforma per la logistica, o in un materiale sostenibile per le costruzioni. Ma l’importante è resistere. Fare bene i conti. E prepararsi consfide per tempi migliori. Lo sanno bene Alessia, Elisabetta, Francesca e Alice, Tiziana, chefondato – o cofondato – start up innovative green e orapronte per la ripartenza. Leggi anche › Le start up delle donne?sostenibili Servono coraggio e ottimismo Con coraggio e ottimismo,sfidato i numeri: sul totale delle start up innovative, solo il 13 per cento ...