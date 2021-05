Raffica di interrogazioni e verifiche dopo la didattica a distanza. Gli studenti protestano: “Siamo stanchi” (Di lunedì 10 maggio 2021) Al liceo classico Manzoni di Milano gli studenti occupano il cortile della scuola in segno di protesta contro i loro insegnanti, "colpevoli", secondo gli studenti, di aver programmato troppe verifiche dopo il rientro in classe di poche settimane fa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 maggio 2021) Al liceo classico Manzoni di Milano glioccupano il cortile della scuola in segno di protesta contro i loro insegnanti, "colpevoli", secondo gli, di aver programmato troppeil rientro in classe di poche settimane fa. L'articolo .

