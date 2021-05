Qui viene giù tutto | il triste destino dell’Italia

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il sistema politico italiano si sta sgretolando. Dietro lo schermo del potere commissariale di Mario Draghi, che assicura la gestione quotidiana della crisi (sanitaria, economica, sociale) e riduce il carico di responsabilità dei partiti, si vanno dissolvendo insieme sia l’impianto ideologico (sacralità della magistratura, sacralità della versione austera e civilmente superiore dell’Europa) che ha dominato per decenni la nostra vita istituzionale sia l’assetto di relazioni fra le forze politiche definito e legittimato da quei temi mitologici. Grillini al capolinea Lo sfaldamento del Movimento di Beppe Grillo è solo l’aspetto più scenografico: anche gli altri partiti vivono momenti di difficoltà strategica o identitaria che, in modi diversi, li spingono verso la crisi. Ma il fattore decisivo è la perdita del collante ideologico che ha sostenuto l’azione politica della classe dirigente e ...

