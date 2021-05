Quello che la Shoah insegna sugli altri genocidi vecchi e in corso

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 10 maggio 2021) Pubblichiamo un lungo estratto dell’articolo di Gabriele Nissim, fondatore di Gariwo, il Giardino dei Giusti, sul Jerusalem Post. La memoria dei Giusti dellaè un punto fondamentale per Gariwo, che ha introdotto per la prima volta un concetto nuovo nella narrazione dei: ricordare i soccorritori e gli oppositori come esempio morale per il futuro dell’umanità nella lotta contro l’antisemitismo e ogni forma di odio che possa riproporre l’abisso del male estremo di cui Primo Levi è stato forse il testimone più alto nei Sommersi e Salvati. Per questo Gariwo ha divulgato questa pratica battendosi perché diventasse un concetto universale, facendo del Giardino di Yad Vashem un riferimento morale per il mondo intero. Riteniamo che il valore etico e morale di chi, non ebreo, ha aiutato gli ebrei sia il medesimo di chi ha ...