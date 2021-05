“Quarta Repubblica” stasera Michele Santoro sarà tra gli ospiti di Nicola Porro

Advertising

GuidaTVPlus : 10-05-2021 21:25 #Rete4 Quarta repubblica #Talkshow #Informazione #StaseraInTV - silvanosilvano8 : @QRepubblica @NicolaPorro @rete4 @Serv_Pubblico @alesallusti Quarta repubblica succursale di piazza pulita - lamescolanza : Rete 4, stasera torna 'Quarta Repubblica' - f_nicosia : @twalso @gualtierieurope @repubblica E chi lo dissuade ormai? È partito in quarta e da quello che scrive sembra ch… - Desmamau : @reportrai3 @RaiTre Ma questa sera c è quarta repubblica con l infame porro Capezzone e Giordano.... Ci penserò… -

Ultime Notizie dalla rete : Quarta Repubblica

Michele Santoro torna dopo 22 anni in uno studio Mediaset ospite di Nicola Porro a. Nel corso della serata, tra i temi che verranno affrontati: il caso della 'Loggia Ungheria' che ha provocato spaccature all'interno della Procura di Milano e del Consiglio ...... non è nastri e inaugurazioni e soldi da spendere, come nella Seconda. Nella Terza solo ... Restano gli amatori del ruolo, come Bassolino, che si candida per lavolta in trent'anni. E ...MOSCA - La piccola Repubblica di San Marino è divenuta il manifesto del «successo» del vaccino russo Sputnik V, che ha aiutato l'enclave a diventare «la prima nazione in Europa ad aver sconfitto il Co ...A Lonato del Garda, dove è in corso di svolgimento la terza tappa della Coppa del Mondo 2021 di tiro a volo, risuona l'inno statunitense. Il merito è della shooter Austen Jewell Smith che si è aggiudi ...