Quarta Repubblica, chi è il conduttore Nicola Porro? Età, moglie e figli, Zuppa, partito politico, Instagram (Di lunedì 10 maggio 2021) Nicola Porro è il conduttore di Quarta Repubblica, il programma di approfondimento giornalistico di Rete 4. Conosciamo qualcosa in più su di lui. Leggi anche: Alberto Angela: età, moglie, figli, dove vive, carriera, Instagram Chi è Nicola Porro, conduttore di Quarta Repubblica? Nicola Porro è un giornalista italiano, volto noto ai telespettatori del piccolo schermo per... Leggi su donnapop (Di lunedì 10 maggio 2021)è ildi, il programma di approfondimento giornalistico di Rete 4. Conosciamo qualcosa in più su di lui. Leggi anche: Alberto Angela: età,, dove vive, carriera,Chi èdiè un giornalista italiano, volto noto ai telespettatori del piccolo schermo per...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : Michele Santoro torna dopo 22 anni in uno studio Mediaset ospite di Nicola Porro a “Quarta Repubblica” - _PuntoZip_ : Stasera in TV: A “QUARTA REPUBBLICA”: Michele Santoro ospite di Nicola Porro. Tra i temi: la Loggia Ungheria, il Dd… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: A “QUARTA REPUBBLICA”: Michele Santoro ospite di Nicola Porro. Tra i temi: la Loggia Ungheria, il Dd… - tuttotv_info : #QuartaRepubblica di #NicolaPorro, gli OSPITI di stasera | #Rete4 > - MusicStarStaff : Nuovo appuntamento con Quarta Repubblica -