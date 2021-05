Quante posizioni guadagna Lorenzo Musetti? Proiezioni ranking ATP: tanti punti da difendere a Roma (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo la vittoria odierna nel primo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma 2021, Lorenzo Musetti può proseguire nella sua risalita nel ranking e resta a quota 860, virtualmente all’88° posto. Tale posizione potrebbe comunque variare nei prossimi giorni a seconda degli sviluppi del torneo capitolino. Lorenzo Musetti oggi, lunedì 10 maggio, era 82° con 917 punti, e sapeva già che lunedì 17 avrebbe perso 57 punti (metà di quelli ottenuti con ottavi + qualificazioni del 2020). Il secondo turno raggiunto a Roma però gli ha riconsegnato la possibilità di tornare a riguadagnare dalla prossima vittoria. In caso di ulteriore successo nei sedicesimi, infatti, Musetti andrebbe ad incamerare 32 punti ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo la vittoria odierna nel primo turno dell’ATP Masters 1000 di2021,può proseguire nella sua risalita nele resta a quota 860, virtualmente all’88° posto. Tale posizione potrebbe comunque variare nei prossimi giorni a seconda degli sviluppi del torneo capitolino.oggi, lunedì 10 maggio, era 82° con 917, e sapeva già che lunedì 17 avrebbe perso 57(metà di quelli ottenuti con ottavi + qualificazioni del 2020). Il secondo turno raggiunto aperò gli ha riconsegnato la possibilità di tornare a rire dalla prossima vittoria. In caso di ulteriore successo nei sedicesimi, infatti,andrebbe ad incamerare 32...

Advertising

genietta82 : @Omantini @AndreaOrlandosp Quante primarie esistono?Quante direttrici di UOC esistono?Quante neuro/cardio chirurghe… - ansiaebestemmie : ma che deluse che stanotte quei due chissà in quante posizioni avranno chiavato e chissà francesco come avrà scopat… - PxndoFN : @snipahfn Comunque è imbarazzante quante posizioni siate piu in basso per 10 pts della top 250 - infoitsport : Quante posizioni guadagna Matteo Berrettini? N.9 del ranking ATP vicino: manca una sola vittoria a Madrid! - BrownTiAmo : Anche questa sera abbiamo avuto la prova di quante mentalità chiuse ci siano e che non hanno la volontà di provare… -