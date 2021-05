“Quando toglieremo le mascherine all’aperto” Pierpaolo Sileri | “E cambia anche il coprifuoco”

(Di lunedì 10 maggio 2021) L’estate si sta avvicinando a grandi passi e c’è molta voglia di libertà negli italiani, soprattutto perché i dati epidemiologici stanno migliorando sensibilmente giorno dopo giorno. Inoltre, dal 10 maggio quasi tutte le regioni sono diventate gialle e quindi le restrizioni sono sempre di meno. C’è però una domanda che fino ad oggi non aveva avuto ancora una risposta certa, ovvero:avremo la possibilità di staresenza indossare la mascherina? E ora sono stati forniti dettagli in più. A sbrogliare la matassa ci ha pensato il sottosegretario alla Salute del governo Draghi,. Quest’ultimo hadetto la sua in merito alla querelle legata all’orario del, durante un intervento radiofonico a 24 Mattino su Radio 24: “Fra le ore 23 e le ore 24, ...

...non c'è assembramento credo sia sensato mettersela in tasca e rimettersela in facciac'è assembramento e rischio'. Mascherine all'aperto via durante l'estate? Sileri dice che lecon ..."Credo che già a fine luglio o al massimo ad agosto ci potrà essere un'immunizzazione tale da permetterci un ritorno a tante attività. A fine estate si potrà fare un ragionamento anche sulla ...SERIE D - Il trequartista concentrato per la sfida di Giulianova Nella sfortunata gara di domenica scorsa contro il Fiuggi (leggi qui), assoluto protagonista nel Montegiorgio è stato il micidiale Lore ...Ospite di “Un Giorno da Pecora”, la trasmissione di Rai Radio1, l’esponente del governo fa il punto sulla pandemia da Covid-19 in Italia e risponde a una serie di domande sull’immediato futuro ...