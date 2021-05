Quando il nuovo decreto Covid? Le possibili novità (Di lunedì 10 maggio 2021) È sempre più vicino il momento in cui arriveranno le modifiche ufficiali al decreto che regola le misure restrittive anti-Covid. Quello attuale è in vigore dallo scorso 26 aprile e, come previsto, la metà di maggio rappresenterà la scadenza in cui si tireranno le somme degli effetti degli allenamenti e si valuterà la possibilità di ulteriori aperture. Quella iniziata il 10 maggio è una settimana in cui non mancheranno i confronti e le valutazioni da parte del governo. In Cabina di regia e non solo, alla luce della necessità di affrontare la questione riaperture sia sul piano sanitario che politico. Non è, infatti, un mistero che nella stessa maggioranza ci siano forze politiche che spingono affinché si continui in maniera decisa nella direzione delle riaperture sulla base di una situazione epidemiologica in miglioramento e un ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 10 maggio 2021) È sempre più vicino il momento in cui arriveranno le modifiche ufficiali alche regola le misure restrittive anti-. Quello attuale è in vigore dallo scorso 26 aprile e, come previsto, la metà di maggio rappresenterà la scadenza in cui si tireranno le somme degli effetti degli allenamenti e si valuterà latà di ulteriori aperture. Quella iniziata il 10 maggio è una settimana in cui non mancheranno i confronti e le valutazioni da parte del governo. In Cabina di regia e non solo, alla luce della necessità di affrontare la questione riaperture sia sul piano sanitario che politico. Non è, infatti, un mistero che nella stessa maggioranza ci siano forze politiche che spingono affinché si continui in maniera decisa nella direzione delle riaperture sulla base di una situazione epidemiologica in miglioramento e un ...

