Quando fiorì la maglia rosa al Giro d'Italia (Di lunedì 10 maggio 2021) Per oltre vent’anni il Giro d’Italia non ritenne necessario identificare in alcun modo il corridore che guidava la classifica generale. Non c’era nel 1909, anno della prima edizione. Non c’era nel 1920, l’anno successivo all’introduzione della maglia gialla al Tour de France. Che serve dare un segno di riconoscimento al migliore?, aveva risposto più volte il patron della corsa Armando Cougnet a chi gli chiedeva perché non introdurre anche al Giro un simbolo per il primo simile a quello introdotto in Francia. Il Giro d’Italia basta a sé stesso, il ciclismo non è vanesio è fatica e passione. Cougnet lo aveva più volte ribadito al direttore della Gazzetta dello sport, il quotidiano che organizzava il Giro d’Italia, che ben vedeva l’idea di creare una ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 10 maggio 2021) Per oltre vent’anni ild’non ritenne necessario identificare in alcun modo il corridore che guidava la classifica generale. Non c’era nel 1909, anno della prima edizione. Non c’era nel 1920, l’anno successivo all’introduzione dellagialla al Tour de France. Che serve dare un segno di riconoscimento al migliore?, aveva risposto più volte il patron della corsa Armando Cougnet a chi gli chiedeva perché non introdurre anche alun simbolo per il primo simile a quello introdotto in Francia. Ild’basta a sé stesso, il ciclismo non è vanesio è fatica e passione. Cougnet lo aveva più volte ribadito al direttore della Gazzetta dello sport, il quotidiano che organizzava ild’, che ben vedeva l’idea di creare una ...

Advertising

chiarabarbagli : RT @tinellissima: Il mio ex mi ha regalato delle gerbere per la festa della mamma. Non mi ha mai regalato fiori in 10 anni di convivenza. A… - magicyan1 : RT @_bobimamy: Quando vedo qualcosa che non mi piace, ho imparato ad andarmene, ad evitare quei posti o persona che mi mettono a disagio. V… - leone52641 : RT @_bobimamy: Quando vedo qualcosa che non mi piace, ho imparato ad andarmene, ad evitare quei posti o persona che mi mettono a disagio. V… - _WEIWVXIAN : non lady gaga che tira i fiori ai fan come quando si dà il cibo alle galline stesso movimento proprio - Vale22046 : RT @_bobimamy: Quando vedo qualcosa che non mi piace, ho imparato ad andarmene, ad evitare quei posti o persona che mi mettono a disagio. V… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando fiorì Vittorio Corcos a Palazzo Pallavicini: tra Ritratti che parlano e Sogni ad occhi aperti Quando visiti una mostra dedicata a Corcos ti trovi sempre davanti ad un dilemma: non sai se sei tu ad osservare i quadri o se sono loro ad osservare te. Vittorio Corcos Ritratti e Sogni riapre a ...

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si vogliono sposare al più presto, ma c'è un problema: ecco quale 'Lo sapete, quando ci sarà un matrimonio ci saremo anche noi', sottolinea in diretta tv Barbara D'Urso ai suoi ospiti. Manila Nazzaro spera avvenga il prima possibile. ' Ho quasi ottenuto il divorzio ...

Il (grande) ritorno di Meghan Markle al Vax Live è con un lungo vestito a fiori elle.com visiti una mostra dedicata a Corcos ti trovi sempre davanti ad un dilemma: non sai se sei tu ad osservare i quadri o se sono loro ad osservare te. Vittorio Corcos Ritratti e Sogni riapre a ...'Lo sapete,ci sarà un matrimonio ci saremo anche noi', sottolinea in diretta tv Barbara D'Urso ai suoi ospiti. Manila Nazzaro spera avvenga il prima possibile. ' Ho quasi ottenuto il divorzio ...