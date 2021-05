Puglia, vaccini over 50: prenotazioni, partenza forte Dalle 14 possibili per i 58-59enni. Sottoscritto accordo per somministrazioni nelle aziende (Di lunedì 10 maggio 2021) Alle due e due minuti del pomeriggio, circa 1500 persone in fila online per la prenotazione. Non è l’unica modalità (anche farmacie e call center) ma il numero testimonia che la partenza delle prenotazioni per 58-59enni è avvenuta con il piede sull’acceleratore. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, alla presenza dell’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, del direttore del Dipartimento salute Vito Montanaro e del dirigente della Protezione Civile Mario Lerario, ha Sottoscritto questa mattina il Protocollo per le vaccinazioni in azienda con Confidustria Puglia, Cgil Puglia, Cisl Puglia, Uil Puglia, Ugl Puglia, Confartigianato Puglia, Confcooperative Puglia, Cna ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 10 maggio 2021) Alle due e due minuti del pomeriggio, circa 1500 persone in fila online per la prenotazione. Non è l’unica modalità (anche farmacie e call center) ma il numero testimonia che ladelleper 58-è avvenuta con il piede sull’acceleratore. Il presidente della RegioneMichele Emiliano, alla presenza dell’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, del direttore del Dipartimento salute Vito Montanaro e del dirigente della Protezione Civile Mario Lerario, haquesta mattina il Protocollo per le vaccinazioni in azienda con Confidustria, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confartigianato, Confcooperative, Cna ...

