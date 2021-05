Psg, Marquinhos: «Duro colpo ma ci crederemo fino alla fine» (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Psg non riesce a battere il Rennes e vede la vetta della Ligue 1 sempre più lontana con il Lille che ora dista tre punti Il Paris Saint-Germain non riesce a vincere contro il Rennes e vede la vetta della Ligue 1 ancora più distante. Il Lille capolista ha ora 3 punti di vantaggio a sole due giornate dal termine. Ecco le parole del capitano parigino Marquinhos ai microfoni di Canal+. DELUSIONE – «Ovviamente è un Duro colpo per il morale. Ci crederemo fino alla fine, ma noi al Psg dobbiamo fare molto meglio. Sappiamo che è difficile arrivare in testa alla Ligue 1 anche perché se il Lille vince tutte le partite non abbiamo modo di superarla, ma dobbiamo credere di poter vincere il titolo e dobbiamo vincere le nostre ultime partite» PAREGGIO ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Psg non riesce a battere il Rennes e vede la vetta della Ligue 1 sempre più lontana con il Lille che ora dista tre punti Il Paris Saint-Germain non riesce a vincere contro il Rennes e vede la vetta della Ligue 1 ancora più distante. Il Lille capolista ha ora 3 punti di vantaggio a sole due giornate dal termine. Ecco le parole del capitano pariginoai microfoni di Canal+. DELUSIONE – «Ovviamente è unper il morale. Ci, ma noi al Psg dobbiamo fare molto meglio. Sappiamo che è difficile arrivare in testaLigue 1 anche perché se il Lille vince tutte le partite non abbiamo modo di superarla, ma dobbiamo credere di poter vincere il titolo e dobbiamo vincere le nostre ultime partite» PAREGGIO ...

