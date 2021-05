PS5 | scorte limitate fino al 2022? Sony avverte

(Di lunedì 10 maggio 2021)ha recentemente emesso un avvertimento agli analisti che la fornitura di PlayStation 5 probabilmente rimarrà limitataal. Non è certamente raro che una console di gioco nuova e popolare sia difficile da trovare nei negozi, ma la pandemia di Coronavirus, insieme alla carenza di microprocessori e all'abbondanza di bagarini, si è combinata per rendere la console di gioco estremamente difficile da trovare. L'annuncio che la console rimarrà a corto di offertaalsuggerisce chefarà fatica a incrementare gli obiettivi di vendita per PlayStation 5. Ad aprile la società aveva riferito di aver venduto 7,8 milioni di console PlayStation 5 al 31 marzo 2021. L'obiettivo ora è settato a 14,8 milioni di unità durante il suo anno fiscale in corso, mantenendolo al passo ...

Hiroki Totoki, ha infatti evidenziato quanto sia difficile riuscire a soddisfare la domanda per PS5, che continua ad aumentare. Il problema, come ben noto, riguarda le scarse scorte di componenti. Nel mentre, sappiamo che Sony ha preso in considerazione l'idea di optare per un nuovo design di PS5, nel tentativo di chiudere l'amara questione della mancanza di scorte che la console si porta con sé. Sony ha recentemente emesso un avvertimento agli analisti che la fornitura di PlayStation 5 probabilmente rimarrà limitata fino al 2022. Non è certamente raro che una console di gioco nuova e popolare sia difficile da trovare nei negozi. Non si arresta il fenomeno della rivendita di PlayStation 5, con le scorte dell'hardware che continuano a scarseggiare.