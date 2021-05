Provincia di Napoli in lutto, il Covid porta via il dott. Angelino: aveva solo 58 anni (Di lunedì 10 maggio 2021) lutto a Cardito per la morte del dottor Vincenzo Angelino, noto farmacista e infermiere della città. Il noto professionista è deceduto a causa di complicazioni dovute al Covid all’età di 58 anni. Il dottor Angelino è risultato positivo al virus il 1 maggio scorso ed era stato ricoverato ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli. Purtroppo il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 10 maggio 2021)a Cardito per la morte delor Vincenzo, noto farmacista e infermiere della città. Il noto professionista è deceduto a causa di complicazioni dovute alall’età di 58. Ilorè risultato positivo al virus il 1 maggio scorso ed era stato ricoverato ricoverato all’ospedale Cotugno di. Purtroppo il L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

repubblica : In Campania mancano i vaccini, centri chiusi anche in provincia. Richiami a 40 giorni - bricy375 : RT @massimo4951: ADOTTATE UN CANE ADULTO NON LASCIATELO SOLO SANDRA 2 anni, taglia media, sana, sterilizzata, microchippata, vaccinata .… - notearscherry : RT @massimo4951: ADOTTATE UN CANE ADULTO NON LASCIATELO SOLO SANDRA 2 anni, taglia media, sana, sterilizzata, microchippata, vaccinata .… - paolariccardi83 : RT @massimo4951: ADOTTATE UN CANE ADULTO NON LASCIATELO SOLO SANDRA 2 anni, taglia media, sana, sterilizzata, microchippata, vaccinata .… - Clotild75026688 : @ila_napoli_ @NapoliCapitale Io sono nata e abito in provincia di Salerno e la promozione della Salernitana mi lasc… -