Probabili formazioni Napoli-Udinese | trentaseiesima giornata Serie A 2020 2021

(Di lunedì 10 maggio 2021) Ledi, match delladi. L’anticipo del prossimo turno infrasettimanale è in programma alle 20:45 di martedì 11 maggio nella cornice del ‘Maradona. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go.– Tentativo di recupero per Koulibaly. In caso di forfait spazio a Manolas e Rrahmani. Politano, Zielinski e Insigne sul fronte d’attacco.– Out Nestorovski, Deulofeu, Braaf, Pussetto, Arslan e Jajalo. Verso il rientro l’ex Llorente che punta ad una maglia da titolare al posto di Okaka. Le...

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

Goal.com

... i gialloblu ribaltano la partita Chievo Verona - Ascoli 3 - 0 - Tris al Bentegodi ed è subito derby nella prima sfida play - off Virtus Entella - Chievo Verona- Anche Mogos dà ...Ledi Juve Stabia - Palermo Probabile modulo 3 - 4 - 3 per la Juve Stabia con Farroni in porta e retroguardia formata al centro da Mulé, Troest e Caldore: in mediana Vallocchia ...Napoli-Udinese apre la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Vediamo le probabili formazioni dell’incontro. NAPOLI (4-2-3-1) : Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Bakayoko, Fabia ...INTER Conte potrebbe puntare ancora sul turnover contro la Roma, per poi presentarsi a Torino contro la Juventus con l’undici-tipo. In porta ci sarà Handanovic, in difesa spazi ...