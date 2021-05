Probabili formazioni Inter-Roma | trentaseiesima giornata Serie A 2020 2021

(Di lunedì 10 maggio 2021) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 20:45 di mercoledì 12 maggio nella cornice dello statio San Siro. La diretta tv sarà assicurata da Sky Sport in esclusiva che, con la piattaforma Sky Go, offrirà anche il match in streaming. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle del match e le parole dei protagonisti.– Continua la rotazione: riposa Lautaro, c’è Lukaku con Sanchez con Pinamonti pronto a subentrare. Dal 1? anche Barella mentre Darmian dovrebbe prendere il posto di Young.– Torna Mancini dalla squalifica, farà coppia con Ibanez mentre si cercherà di recuperare Villar ed El Shaarawy. ...

Advertising

100x100Napoli : Le probabili scelte di #Gattuso e #Gotti - 11contro11 : #SerieA, probabili formazioni e dove vedere la giornata 36 #Fantacalcio #11contro11 - zazoomblog : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Udinese - #ultimissime #sulle #probabili - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Napoli-Udinese, le probabili formazioni: Gattuso prepara du… - sportli26181512 : Inter, Lukaku-Sanchez dal 1'. Milan: spazio a Rebic. Juve, Bonucci torna titolare: Inter, Lukaku-Sanchez dal 1'. Mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

Goal.com

... i gialloblu ribaltano la partita Chievo Verona - Ascoli 3 - 0 - Tris al Bentegodi ed è subito derby nella prima sfida play - off Virtus Entella - Chievo Verona- Anche Mogos dà ...Ledi Juve Stabia - Palermo Probabile modulo 3 - 4 - 3 per la Juve Stabia con Farroni in porta e retroguardia formata al centro da Mulé, Troest e Caldore: in mediana Vallocchia ...Napoli-Udinese apre la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Vediamo le probabili formazioni dell’incontro. NAPOLI (4-2-3-1) : Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Bakayoko, Fabia ...INTER Conte potrebbe puntare ancora sul turnover contro la Roma, per poi presentarsi a Torino contro la Juventus con l’undici-tipo. In porta ci sarà Handanovic, in difesa spazi ...