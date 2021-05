Primarie di Roma già nel caos | la verde Muroni si ritira e accusa Due euro per votare on line

(Di lunedì 10 maggio 2021) Fuori uno, anzi, una. Prima defezione nelle annunciatedel Pd per decidere il candidato a sindaco dinelle fila del centrosinistra. “Ci ho pensato, mi sarebbe piaciuto, ma non ci sono le condizioni minime. Magari sarà per la prossima volta. Comunque mi impegnerò per far vincere il centrosinistra a”. LaRossellaspiega così che non parteciperà alledel centrosinistra per il sindaco di. Il suo nome, ancora oggi, circolava tra quelli in competizione. Lo strappo dei Verdi sulleper“Per partecipare alleserve un percorso lungo di condivisione, magari se si fosse votato tra tre mesi mi sarei messa a disposizione. Ma con le regole approvate un mese prima del ...

CarloCalenda : Il candidato del @pdnetwork a Roma lo hanno scelto sostanzialmente i 5S, con il sostegno di Conte alla Raggi e mina… - gualtierieurope : Mi metto a disposizione di Roma, con umiltà e orgoglio. Partecipo alle primarie del 20 giugno. Costruiamo insieme i… - petergomezblog : Roma, Conte blinda Raggi: “È la candidata del M5s, al ballottaggio dialogo privilegiato col Pd”. Gualtieri: “Mi can… - PieraBelfanti : Comunali di Roma, Letta: 'Primarie il 20 giugno, entro il 25 maggio le candidature' - Demos_Piemonte : RT @LemmaAndrea: Voteremo Paolo #Ciani il 20 giugno. #Primarie: il nome della coalizione di centrosinistra è 'Insieme per Roma Capitale del… -

... infatti, ha annunciato la sua candidatura alle. Fin qui la cronaca dei fatti. Resta da ... subendone le decisioni? Ha ragione Carlo Calenda , altro aspirante sindaco di, nel sostenere che ...C'è anche la clausola con una sorta di 'vincolo al risultato' nel regolamento per ledel centrosinistra per il sindaco di, in programma il prossimo 20 giugno. Il termine per la presentazione delle candidature è stato spostato leggermente in avanti, al 25 maggio, e il ..."Gualtieri miglior candidato sindaco per trasformare la capitale in una città europea dei diritti". Roma - La presidente della IX Commissione del consiglio regionale del Lazio Eleonora Mattia: "È un d ...Roma, 10 maggio 2021 - No, Nicola Zingaretti non sarà il candidato sindaco del Pd a Roma. Il 20 giugno ci saranno le primarie di partito e uno dei partecipanti sarà l’ex ministro dell’Economia Roberto ...