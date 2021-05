Prima Pagina, Giornale di Sicilia: ““L’Europa taglia AstraZeneca. Palermo avanti tutta” (Di lunedì 10 maggio 2021) “L'Europa taglia AstraZeneca".Apre così la Prima Pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”. "Non sarà rinnovato il contratto in scadenza a giugno con l'azienda produttrice: 'Inaffidabile'. Ma sulla scelta pesano anche i tanti rifiuti sulla somministrazione di questo vaccino". "Contagi e ricoveri sono in calo. Il giallo si avvicina". "Il Papa: 'Livatino esempio per tutti'." Leggi su mediagol (Di lunedì 10 maggio 2021) “L'Europa".Apre così ladell’edizione odierna del “di”. "Non sarà rinnovato il contratto in scadenza a giugno con l'azienda produttrice: 'Inaffidabile'. Ma sulla scelta pesano anche i tanti rifiuti sulla somministrazione di questo vaccino". "Contagi e ricoveri sono in calo. Il giallo si avvicina". "Il Papa: 'Livatino esempio per tutti'."

