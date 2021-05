Preso il “mostro fluviale”, un pesce gigante vecchio di 100 anni: “Mai visto prima nulla di simile”. Il racconto del team che lo ha catturato (Di lunedì 10 maggio 2021) Un vero “mostro fluviale”. Così gli scienziati hanno definito il pesce gigante trovato nel fiume Detroit, Stati Uniti, e che si ritiene abbia più di 100 anni. Precisamente si tratta di una femmina di storione di lago che misura più di 2 metri e pesa 108 kg. Come riportato da People, un equipaggio di tre persone del Fish and Wildlife Conversation Office di Alpena (Michigan) ha effettuato questa inaspettata cattura il 22 aprile durante uno dei loro studi annuali sulla popolazione ittica. “Questo è il pesce più grande che il nostro team abbia mai visto“, ha dichiarato uno di loro, Jason Fischer. Secondo il team di esperti la durata di vita tipica dello storione di lago è di 55 anni per i maschi e di 80-150 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Un vero “”. Così gli scienziati hanno definito iltrovato nel fiume Detroit, Stati Uniti, e che si ritiene abbia più di 100. Precisamente si tratta di una femmina di storione di lago che misura più di 2 metri e pesa 108 kg. Come riportato da People, un equipaggio di tre persone del Fish and Wildlife Conversation Office di Alpena (Michigan) ha effettuato questa inaspettata cattura il 22 aprile durante uno dei loro studi annuali sulla popolazione ittica. “Questo è ilpiù grande che il nostroabbia mai“, ha dichiarato uno di loro, Jason Fischer. Secondo ildi esperti la durata di vita tipica dello storione di lago è di 55per i maschi e di 80-150 ...

