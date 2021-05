Prenotazione vaccino over 50, alcune regioni hanno anticipato Figliuolo e aperto le liste (Di lunedì 10 maggio 2021) Da domani in molte regioni d’Italia sarà possibile accedere alla Prenotazione del vaccino anti covid per gli over 50. Alcuni territori, in realtà, stanno già accelerando le liste, anche senza le indicazioni del commissario all’emergenza Covid, il generale Figliuolo. Ma il fine, in questo caso, si può dire che giustifichi i mezzi: l’obiettivo, infatti, è quello di riuscire a far correre il più possibile la campagna vaccinale. Prenotazione vaccino over 50, quali regioni hanno anticipato Figliuolo “Noi il 10 avremo già finito”, ha dichiarato il presidente della Campania Vincenzo De Luca. La sua, però, non è l’unica regione pronta ad aprire la ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 10 maggio 2021) Da domani in molted’Italia sarà possibile accedere alladelanti covid per gli50. Alcuni territori, in realtà, stanno già accelerando le, anche senza le indicazioni del commissario all’emergenza Covid, il generale. Ma il fine, in questo caso, si può dire che giustifichi i mezzi: l’obiettivo, infatti, è quello di riuscire a far correre il più possibile la campagna vaccinale.50, quali“Noi il 10 avremo già finito”, ha dichiarato il presidente della Campania Vincenzo De Luca. La sua, però, non è l’unica regione pronta ad aprire la ...

